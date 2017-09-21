Россия зафиксировала 400 нарушений иностранными операторами связи

Роскомнадзор с начала этого года зафиксировал 403 нарушения со стороны иностранных операторов связи. Речь идет об использовании радиочастотных полос на приграничных территориях, пишет «Коммерсантъ».

За это же время российские операторы «большой четверки» нарушили соглашения об использовании радиочастот в приграничных зонах 139 раз.

Нарушения представляют собой увеличение мощности базовых станций, из-за чего жители приграничных регионов могут подключаться к иностранным вышкам, из-за чего их оператор будет считать, что они находятся в роуминге.

Основными иностранными нарушителями в 2017 году были финские (197 нарушений) и китайские (117) компании.