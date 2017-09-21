Прохоров продал журнал «Сноб»

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала свой последний медиаактив — ООО «Сноб Медиа», которое выпускает журнал «Сноб» и его интернет-версию Snob.ru. Об этом сообщает пресс-служба компании.

100% ООО «Сноб Медиа» проданы его генеральному директору Марине Геворкян, работающей в компании с 2009 года.

«Группа "Онэксим" в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить свое участие в российских медиаактивах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка», — говорится в заявлении.

Проект «Сноб» был запущен в 2008 году.

Как заявила РБК Марина Геворкян, в 2018 году проект должен стать безубыточным. Сумму сделки с «Онэксимом» она также не раскрыла.