Трамп отметил улучшение ситуации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в Нью-Йорке в сессии Генассамблеи ООН, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в твиттере Порошенко.

Во время встречи Трамп заявил, что Украина не «самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем».

В ответ Порошенко заявил, что «очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи».

До этого оба президента встречались в июне.

Порошенко, как сообщала его пресс-служба, хотел обсудить с Трампом ситуацию на Донбассе, поставки летального оружия из США, а также экономическую помощь на проведение реформ.