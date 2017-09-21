21 сентября 2017, 19:14
Трамп отметил улучшение ситуации на Украине
Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в Нью-Йорке в сессии Генассамблеи ООН, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в твиттере Порошенко.
Во время встречи Трамп заявил, что Украина не «самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем».
В ответ Порошенко заявил, что «очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи».
До этого оба президента встречались в июне.
Порошенко, как сообщала его пресс-служба, хотел обсудить с Трампом ситуацию на Донбассе, поставки летального оружия из США, а также экономическую помощь на проведение реформ.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое