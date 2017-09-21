Источники сообщили об уходе командующего ВКС в Совет Федерации

Командующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев уходит в Совет Федерации. Ему на смену может прийти руководитель российской группировки войск в Сирии Сергей Суровикин, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По их данным, новый глава ВКС приступит к работе с октября.

19 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев наделил Бондарева полномочиями сенатора.

По данным источника РИА Новости в Совете Федерации, Бондарев может возглавить комитет верхней палаты по обороне и безопасности.