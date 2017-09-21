21 сентября 2017, 17:39
Головной офис «Яндекса» эвакуировали вскоре после визита Путина
Центральный офис «Яндекса» в Москве эвакуировали после звонка неизвестного о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По его словам, из здания были выведены 1,9 тысячи человек. После этого началась проверка помещений.
Несколько сотрудников «Яндекса» рассказали, что в офисе сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников вывели на улицу.
По данным источника ТАСС, эвакуация затронула около 3 тысяч человек.
Ранее сегодня в Москве из-за телефонных террористов был эвакуирован ряд музеев, среди которых ГМИИ им. Пушкина и Дарвиновский музей, а также «Мосфильм».
Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.
Незадолго до эвакуации «Яндекса» его посетил президент Владимир Путин.
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