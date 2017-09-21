Головной офис «Яндекса» эвакуировали вскоре после визита Путина

Центральный офис «Яндекса» в Москве эвакуировали после звонка неизвестного о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По его словам, из здания были выведены 1,9 тысячи человек. После этого началась проверка помещений.

Несколько сотрудников «Яндекса» рассказали, что в офисе сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников вывели на улицу.

По данным источника ТАСС, эвакуация затронула около 3 тысяч человек.

Ранее сегодня в Москве из-за телефонных террористов был эвакуирован ряд музеев, среди которых ГМИИ им. Пушкина и Дарвиновский музей, а также «Мосфильм».

Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

Незадолго до эвакуации «Яндекса» его посетил президент Владимир Путин.