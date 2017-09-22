ФАС назвала алкоголь драйвером интернет-торговли продуктами

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) полагают, что алкоголь может стать драйвером продажи продуктов через интернет, сообщает RNS.

«Совершенно очевидно, что через этот канал пойдет не только алкоголь, но и другие продукты питания, которые можно заказывать дистанционным способом. Алкогольная продукция может выступить неким драйвером в этом товаропотоке», — заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Он подчеркнул, что ФАС считает дистанционную торговлю алкоголем объективной реальностью.

По мнению экспертов, разрешение на интернет-продажу алкоголя и последующий рост конкуренции приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности. Если сейчас продукты питания не покупаются в интернете, поскольку не окупается стоимость их доставки, то запуск нового сильного канала продаж алкоголя позволит снизить стоимость доставки в целом.

Ранее Минфин опубликовал новую версию законопроекта о легализации интернет-торговли алкоголем. Согласно законопроекту, с января 2018 года онлайн-торговля алкоголем будет разрешена для производителей и оптовых продавцов, а с 1 января 2021 года — для розничных продавцов и организаций общественного питания.

О том, что Кабмин согласен частично снять запрет на дистанционную продажу алкоголя, действующий с 2007 года, 19 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам источника, начать решено с вина, но, возможно, ограничения будут отменены и по другим категориям алкоголя. Онлайн-продавцы, для которых предлагается создать специальный реестр, должны будут получать не только розничную лицензию на торговлю спиртным, но и оптовую.

Позднее стало известно, что Минфин РФ может разрешить производителям напитков брожения – пива, сидра, медовухи и пуаре – торговать в интернете без лицензий.