Мемория. Надежда Аллилуева

22 сентября 1901 года родилась Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина

Личное дело

Надежда Сергеевна Аллилуева (1901–1932) родилась в Баку в семье рабочего-революционера Сергея Аллилуева. Роман между ней и Иосифом Сталиным начался в 1917 году в Петрограде, куда будущий генеральный секретарь вернулся из сибирской ссылки.

В 1918 году Надежда вступила в ВКП(б). В этом же году они поженились со Сталиным, хотя официально их брак был зарегистрирован только 24 марта 1919 года. Фамилию мужа Надежда не взяла и до конца жизни оставалась Аллилуевой. В браке родилось двое детей – Василий Сталин (1921–1962) и Светлана Аллилуева (1926–2011).

Работала в Наркомате по делам национальностей, в секретариате Владимира Ленина, сотрудничала в редакции журнала «Революция и культура» и в газете «Правда». Во время чистки 10 декабря 1921 года была исключена из партии, но уже через четыре дня была восстановлена кандидатом в члены РКП(б).

С 1929 года Надежда училась в Промакадемии на факультете текстильной промышленности.

После ареста восьми ее однокурсниц по Промакадемии Аллилуева позвонила главе ОГПУ Генриху Ягоде и потребовала их немедленного освобождения. Ягода ответил, что ничего не может сделать, так как арестованные, по его словам, скоропостижно скончались в тюрьме от инфекционной болезни.

7 ноября 1932 года в квартире Ворошилова во время празднования XV годовщины Октября между Аллилуевой и Сталиным произошла очередная ссора. По свидетельствам очевидцев, Сталин сказал ей: «Эй, ты, пей!» Надежда ответила: «Я тебе не "эй"!» и при всех ушла из-за стола.

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева выстрелила себе в сердце из пистолета «Вальтер», запершись в своей комнате. В газете «Правда» был напечатан официальный некролог и особое письмо-соболезнование Сталину лично от Бориса Пастернака.

Надежда Аллилуева похоронена на Новодевичьем кладбище. Памятник на ее могиле изготовил знаменитый скульптор Иван Шадр (автор скульптур «Девушка с веслом» и «Булыжник – оружие пролетариата). Сейчас на кладбище установлена копия, укрытая плексигласовым коробом из-за погодных условий, подлинник памятника находится в Третьяковской галерее.

Чем знаменита

Надежда Аллилуева

Надежда Аллилуева стала второй и последней супругой Иосифа Сталина (первый его брак с Екатериной Сванидзе продолжался около года – молодая супруга скончалась от инфекционной болезни). По свидетельству очевидцев, Сталин сильно переживал самоубийство супруги, часто посещал ее могилу и подолгу сидел на скамейке рядом.

Современники отмечали необычайную скромность Аллилуевой в быту, отсутствие каких-либо претензий на роль «первой леди». Так, когда она училась в институте, о том, что Аллилуева является женой Сталина, знал только ректор; на учебу она приезжала на общественном транспорте и никогда не пользовалась своим высоким положением.

О чем надо знать

Отец Надежды Аллилуевой Сергей был одним из первых российских рабочих социал-демократов. После возвращения из туруханской ссылки именно на его квартире в Петрограде остановился Сталин, в этой же квартире в июле 1917-го некоторое время укрывался Ленин. Сергей Аллилуев был против брака дочери со Сталиным, но даже не из-за разницы в возрасте, составлявшей 23 года, а потому, что знал непростой характер дочери.

Прямая речь

Надежда Аллилуева – Сталину во время очередной ссоры: «Мучитель ты, вот ты кто! Ты мучаешь собственного сына, мучаешь жену… ты весь народ замучил!»

Светлана Аллилуева о матери: «Это сдерживание себя, эта страшная внутренняя самодисциплина и напряжение, это недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее как пружина, должны были, в конце концов, неминуемо кончиться взрывом; пружина должна была распрямиться со страшной силой…

Мне рассказывали потом, когда я была уже взрослой, что отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает "наказать" кого-то. Это он понял, но он не мог осознать – почему? За что его так наказали?

И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно?»

Дочь Якова Джугашвили Галина о причинах самоубийства: «Случались у нее порой приступы мигрени, но причина рокового выстрела, конечно, не в этом. Надежда застрелилась после ссоры с дедом, происшедшей на банкете в доме Ворошилова. Она уехала на квартиру в Кремль, а он отправился на дачу. Вечером Надежда Сергеевна несколько раз звонила ему из города, но он бросил трубку и больше к телефону не подходил. Чем это обернется, дед предвидеть не мог…».

5 фактов о Надежде Аллилуевой

В Промакадемии Надежда Аллилуева была однокурсницей Никиты Хрущева – со Сталиным его познакомила именно она

Существуют версии об убийстве Надежды Аллилуевой по приказу Сталина, но гипотеза о самоубийстве до сих пор остается самой убедительной

По некоторым данным, у Надежды Аллилуевой было неправильное сращение костей мозга, вызывавшее сильнейшие головные боли, которые в конце концов и привели к суициду

Перед смертью Аллилуева оставила Сталину письмо (немедленно уничтоженное) с обвинениями и упреками, в том числе политического характера

В 2006 году был снят биографический сериал «Жена Сталина» с Ольгой Будиной в главной роли

Материалы о Надежде Аллилуевой

5 интересных фактов из биографии Надежды Аллилуевой

Надежда Аллилуева: любовь на службе у вождя

Статья о Надежде Аллилуевой в Википедии