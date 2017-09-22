Проблемы с часами за неделю лишили Apple 43 млрд долларов

Новости о неполадках с доступом к сети у часов Apple Watch Series 3, которые поступили в продажу 22 сентября, крайне пагубно сказались на капитализации их создателя — американской корпорации Apple, которая за неделю снизилась на 43 миллиарда долларов, пишет Financial Times со ссылкой на данные биржи NASDAQ. В частности, сегодня акции компании подешевели на 1,6%, а в период с 18 сентября — на 5,2%.

Еще одним негативным фактором стал отрицательный прогноз экспертов рынка по продажам iPhone 8, который показался им слишком незначительно разнящимся с предыдущей версией iPhone 7. Получается, что обладатели седьмого айфона вряд ли захотят тратиться на мало отличающийся от него восьмой, а не жалеющие денег завзятые «яблочники» ждут выхода iPhone X, который намечен на ноябрь.

Напомним, презентация новинок Apple состоялась 12 сентября в кампусе компании в Калифорнии. К десятилетнему юбилею iPhone разработчики решили преподнести сюрприз и вопреки прогнозам аналитиков, которые предрекали выпуск iPhone 8S, представили iPhone X. В России его будут продавать по цене от 80 тыс. рублей.