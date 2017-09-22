ЦБ дал Бинбанку денег для поддержки ликвидности

Центробанк предоставил Бинбанку средства в рамках нового механизма экстренной поддержки ликвидности (МЭПЛ). По оценкам, банку требуется 100-150 млрд рублей, передает РИА Новости.

«Это было по новому МЭПЛ, но я не имею право говорить про суммы. Но они небольшие – вы их увидите из отчетности», — сказал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, отвечая на вопрос о сумме, выделенной ЦБ РФ на поддержку ликвидности банка. По его оценке, на дорезервирование кредитов потребуется «около 100-150 млрд рублей».

Ранее заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщил, что отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре 2017 года составил 56 млрд рублей. После сообщения о санации отток средств из Бинбанка замедлился в три раза.

Центробанк РФ в начале сентября ввел новый механизм предоставления ликвидности для помощи крупным банкам, которые в случае исчерпания других источников средств смогут обратиться к регулятору. Собственники Бинбанка обратились за помощью к ЦБ, по словам Шишханова, « 7-10 дней назад».

20 сентября регулятор предоставил Бинбанку средства для поддержки ликвидности, а на следующий день принял решение о его санации через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал «ФК Открытие». Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. По состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли «группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка».