Бабкину и Сигала объявили угрозой нацбезопасности Украины

Украинское министерство культуры внесло новые фамилии в свой черный список, куда входят лица, которых ведомство считает представляющими угрозу национальной безопасности. Обновление включает в себя 27 человек, среди них российская певица Надежда Бабкина, блогер Руслан Усачев, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, музыкант Егор Крид, голливудский актер Стивен Сигал и другие.

Расширение списка закреплено приказом, который издан министерством культуры под номером 921 от 20 сентября и опубликован на официальном сайте ведомства.

Помимо указанных деятелей культуры в черный список украинского Минкульта также вошли художник и скульптор Зураб Церетели, режиссер и музыкант Евгений Гришковец, актер Алексей Панин, певец Станислав Пьеха, артист балета Николай Цискаридзе, режиссер и актер, глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин и другие.