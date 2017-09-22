Госдума закажет исследование криптовалют за 2,5 млн рублей

Госдума объявила конкурс по исследованию современных финансовых технологий — блокчейна, технологии ICO, рынка криптовалют и связанных с ними рисков. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная сумма контракта составляет 2,49 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий, а также возможность использования ICO (аналог IPO для криптовалют) в качестве «устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций».

Также ему предстоит провести сравнительную экспертизу действующего российского законодательства и проектов законодательных актов в сфере регулирования внедрения новых финансовых технологий в различные бизнес-процессы.

В результате исследования победитель должен назвать основные эффекты и риски новых технологий и сформулировать предложения по противодействию угрозам и рискам инструментами государственного регулирования. Данное исследование будет использоваться для создания законодательных инициатив.