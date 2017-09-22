МВД начало задержания за торговлю наркотиками в даркнете

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании десяти «сотрудников» трех онлайн-магазинов, которые торговали наркотическими веществами на интернет-платформе RAMP в даркнете.

По ее словам, речь идет о распространителях наркотиков из магазина AS и контрабандистах, которые перевозили запрещенные вещества из Бельгии для последующей продажи через магазины LAMBO и «Ламборджини», передает ТАСС.

В общей сложности при задержании у подозреваемых было изъято около 8 км наркотических средств и порядка 11 тыс. марок с нанесенным на них ЛСД.

В отношении задержанных, уточнила Волк, возбуждено семь уголовных дел по статьям, предусматривающим максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, МВД РФ сообщило о закрытии RAMP 19 сентября, назвав его «крупнейшим интернет-магазином наркотиков». Он довольно долго существовал на просторах даркнета, доступ осуществлялся через анонимный браузер Tor.

Широкое распространение информация о работе RAMP получила после целого ряда публикаций и спецпроектов в российских СМИ нынешним летом. В МВД подчеркнули, что речь идет не о блокировке, а именно об уничтожении ресурса.