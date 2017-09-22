У посла Украины в Индии украли смартфон во время селфи

В центре Дели неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда дипломат пытался сделать селфи, передает РИА Новости.

По данным местной полиции, кража была совершена в популярной среди туристов средневековой крепости Красный форт. Палиха был в момент происшествия один.

«Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал (с телефоном)», — сообщили в полиции.