С «Мисс Турции-2017» сняли корону за твит про военный переворот

Победительницу конкурса красоты «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен лишили титула через несколько часов после победы из-за твита про попытку военного переворота в стране в июле 2016 года, пишет «Газета.Ru».

В июле в годовщину попытки переворота Эсен написала в своем твиттере, что у нее началась менструация и «ее кровь прибавилась к крови героев», погибших во время попытки переворота.

«С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса "Мисс Турция", который стремится представить Турцию миру и внести вклад в ее имидж, не может принять такое сообщение», — говорится в заявлении.

В настоящее время аккаунт Эсен в твиттере удален. Фотографии с ней также были удалены из аккаунта конкурса, отмечает издание.

Из-за лишения Эсен титула Турцию на конкурсе «Мисс мира-2017» в Китае будет представлять Аслы Сюмэн, занявшая на национальном конкурсе второе место.