СМИ сообщили о психиатрической экспертизе экс-сенатора Джабраилова

Источники в правоохранительных органах утверждают, что бывшему сенатору Умару Джабраилову, проходящему по делу о хулиганстве со стрельбой в номере столичного отеля Four Seasons, назначена психиатрическая экспертиза. Это сообщает ТАСС и подтверждает со ссылкой на свой источник в ГУ МВД по Москве РБК. «Назначение психиатрической экспертизы — обязательная практика при расследовании, которое проводится по статьям, связанным с хранением наркотиков», — заявил он.

Кроме того, по данным РБК, о готовности предпринимателя пройти психиатрическую экспертизу сообщил его пресс-секретарь Григорий Горчаков. По его словам, в этой процедуре «нет ничего необычного», она является «обычной практикой в ходе следственных действий». При этом представитель Джабраилова отметил, что официального уведомления о назначении правоохранительными органами такой экспертизы у них пока нет.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на осведомленные о ходе следствия источники сообщали, что медицинская экспертиза якобы выявила в организме Джабраилова признаки употребления наркотических веществ.

Уголовное дело в отношении экс-сенатора возбуждено по статье о хулиганстве. Достоверно известно, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок номера московского отеля, где проживал и проводил деловые встречи.

Версии самого Джабраилова о причинах случившегося разнятся. Сначала он заявил, что просто проверял наградной пистолет, которым не пользовался несколько лет, и случайно нажал на курок. Потом утверждал, что действовал в состоянии аффекта, вызванного неподобающим отношением персонала гостиницы к нему самому и его деловым партнерам. Затем в одном из интервью рассказал, что аффект был спровоцирован самими партнерами — некими миллиардерами, ответившими отказом на его просьбу помочь благотворительному фонду.

В целом экс-сенатор упирает на свое боевое прошлое, упоминая, что является «человеком контуженным, раненным» и порой не в состоянии контролировать свои действия под влиянием сильного стресса.