На складе боеприпасов в Донецкой области прогремел взрыв

В Донецкой области Украины на складах боеприпасов, расположенных около села Малоянисоль в 36 км от Мариуполя, произошла серия взрывов, сообщается на сайте Министерства обороны

«Сегодня, около 15.00, возле населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло перекидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в данном районе, в результате чего на объекте возник пожар», - говорится в сообщении.

Позднее на складе начали греметь взрывы. «Около 16.20 (совпадает с мск) на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (расположено рядом с селом Новоянисоль — ред.) прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудников Госслужбы по ЧС. Полицейские окружили опасный район и обеспечивают его охрану», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции.

Информация о пострадавших пока не поступала. «Правоохранители оцепили территорию, чтобы люди не попали в огненную ловушку», - говорится в сообщении.

С целью выяснения обстоятельств, приведших к чрезвычайной ситуации, на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров министерства обороны и генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем министра обороны.