Facebook расскажет конгрессу США о закупках политрекламы из России

Социальная сеть Facebook передаст конгрессу США для расследования дела о «российском вмешательстве» данные о приобретении организациями из России политической рекламы во время кампании по выборам американского президента, сообщил главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

«Сегодня утром я поручил нашей команде предоставить объявления, которые мы нашли, в конгресс», - заявил Цукерберг, подчеркнув, что команда соцсети «активно работает с правительством США над его расследованиями российского вмешательства».

По информации РБК, соцсеть планирует передать конгрессу данные о «трех политических рекламных объявлениях, приобретенных российскими организациями во время и после президентских выборов в 2016 году в США».

«Мы продолжим расследовать то, что произошло в Facebook на этих выборах. Мы можем выяснить больше и, если сделаем это, продолжим работать с правительством», - пообещал основатель соцсети.

Также он сообщил, что соцсеть пересматривает принципы обработки платных политических рекламных объявлений. Facebook «впервые предоставит возможность видеть любую политическую рекламу, которая действует в социальной сети, независимо от того, на кого она направлена». От политических рекламодателей будут требовать раскрывать, кто именно платит за рекламу.

Напомним, что 6 сентября социальная сеть Facebook опубликовала заявление, в котором директор по информационной безопасности сети Алекс Стамос сообщил о возможной причастности России к закупке политической рекламы в соцсети. По его словам, со страниц и аккаунтов в Facebook, «связанных с Россией», велось распространение сообщений и объявлений, нацеленных на оказание влияния на позицию избирателей во время президентских выборов в США. По данным Facebook, на эти цели неизвестные потратили порядка 100 тысяч долларов.

The Washington Post сообщила, что покупкой рекламы занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».

В Кремле опровергли сообщения, что Россия проводила закупку политической рекламы в Facebook для агитации на выборах президента США. «Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.