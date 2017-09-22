Трамп раскритиковал Facebook за обвинения в адрес России

Президент США опубликовал в своем твиттере эмоциональный комментарий в связи с появившейся сегодня новостью о намерении руководства компании Facebook передать Конгрессу информацию о закупках политической рекламы, которые якобы осуществлялись российской стороной.

«Мистификации о России продолжаются, теперь речь о рекламе в Facebook. А что насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу нечестной Хиллари?» — возмутился американский лидер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Facebook намеревается передать некие имеющиеся у него сведения о закупке рекламных мощностей в социальной сети, якобы использовавшихся российской стороной в пропагандистских политических целях.

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что «связанные с Россией аккаунты» потратили в общей сложности порядка 100 тыс. долларов на размещение в фейсбуке рекламных материалов — как раз в то время, когда в США шла президентская гонка.

Facebook оценил эти материалы как «сеющие распри в обществе» и передал соответствующие сведения специальному прокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет расследование предполагаемого вмешательства российских властей в ход избирательной кампании в США.