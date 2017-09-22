ФАС обнаружила «коллективное доминирование» общепита в Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что сети общественного питания в аэропорту Шереметьево создают ситуацию коллективного доминирования, вдвое завышая цены, пишет «Коммерсантъ».

Анализ цен, проведенный ведомства, показал, что по некоторым позициям компании завышали цены в два раза.

Проанализировав цены на предприятиях общественного питания в Шереметьево, подмосковное управление ФАС обнаружило, что цены на продукты питания там завышены на 30-100%.

Аналогичные проверки ФАС проводила ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский. Поводом для них послужили жалобы граждан на завышенные цены на еду в аэропортах Московской области. В итоге были возбуждены административные дела в отношении ООО «Бургер рус» (рестораны быстрого питания Burger King), ООО «Галерея-Алекс» (кофейни «Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» (кафе «Му-Му») по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке розничной торговли и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов. Злоупотребление выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен.

Действующее антимонопольное законодательство ограничивает возможность занимать доминирующее положение, в результате которого могут ущемляться интересы других лиц. За нарушение этого запрета положен штраф — для должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей (либо дисквалификация до трех лет), для юридических лиц — от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара или услуги.