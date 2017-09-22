Премьер Молдавии в ООН потребовал вывода российских военных

Премьер-министр Молдавии Павел Филип с трибуны ООН потребовал вывода российских войск из Приднестровья, передает РИА Новости.

«Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова», — заявил Филип, выступая 22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, российские миротворческие силы в Приднестровье должны быть заменены международной гражданской миссией.



«Мы твердо убеждены, что процесс урегулирования может быть закреплен трансформацией нынешних трехсторонних миротворческих сил, которые включают российский контингент, в гражданскую миссию нескольких стран с международным мандатом», — подчеркнул Филип.

Ранее сообщалось, что власти республики имеют планы по включению в повестку заседания Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных военных из Молдавии.

Между тем посол Молдавии в России Андрей Негуца заявил, что Москва попросила Кишинев отказаться от этих планов.

Примечательно, что президент страны Игорь Додон ранее осуждал и опровергал инициативу своих коллег, говоря о том, что идея только останется идеей.

«Правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию», — говорил он в интервью РИА Новости.

Напомним, российские военные находятся в Приднестровье с 1992 года, когда было принято соглашение о завершении вооруженного конфликта в регионе. Они выполняют миротворческую функцию и охраняют склады боеприпасов, оставшихся с советского периода.