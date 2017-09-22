Греф заявил об уходе Сбербанка из ряда стран Европы из-за санкций

Сбербанк намерен уйти с нескольких европейских рынков из-за трудностей работы под санкциями, передает RNS.

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе, под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сообщил глава «Сбербанка» Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, об экспансии за рубеж в настоящее время не может идти и речи. «Мы, к сожалению, свернули нашу внешнеэкономическую деятельность в части наших планов по расширению», — резюмировал Греф.

«Хоть у нас небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка. Это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка. Нести все издержки, связанные с надзором со стороны Центрального банка Европы, как системного банка, это, конечно, непростая задача», — сказал он.