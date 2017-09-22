Российская подлодка нанесла удар ракетами «Калибр» по объектам в Сирии

Подводная лодка Черноморского флота уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» важные объекты террористов в Сирии, сообщил 22 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота "Великий Новгород", действующей в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии», - говорится в сообщении.

Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков Джебхат-ан-Нусра в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама», - заявили в Минобороны, подчеркнув, что «данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей».