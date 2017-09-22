Мединский наградил Лепса «За заслуги перед Отечеством»

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский сегодня вручал артистам и другим деятелям искусства государственные награды, передает РИА Новости. В частности, певец Георгий Лепс получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую же награду, только III степени, Мединский вручил артистке Надежде Бабкиной, актеру Сергею Никоненко — Орден Александр Невского, а режиссеру Алле Суриковой — Орден Почета.

Награды получили и другие деятели культуры. Среди них — руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, удостоившийся Ордена Почета, и художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин, которому был вручен Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ордена Дружбы получили актриса Лидия Вележева, актер Александр Галибин и профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Ворошило, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — генеральный директор фонда «Русский силуэт» Александр Митрошенков.