Число жертв землетрясения в Мексике приблизилось к 290

По мере разбора завалов на месте зданий, которые рухнули в результате землетрясения в центральной части Мексики, обновляются данные о количестве погибших: на данный момент, по словам руководителя национальной аварийно-спасательной службы Луиса Фелипе Пуэнте, насчитывается 286 жертв.

Половина из них приходится на столицу страны Мехико, где подземные толчки спровоцировали обрушение многоэтажных зданий, уточнил Пуэнте в своем Twitter. Еще 73 смерти приходится на штат Морелос, 45 — на Пуэблу, 13 — на Мехико, шесть — на Герреро, один случай зафиксирован в Оахаке.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике из-за извержения вулкана вечером 19 сентября. Эксперты склоняются к мысли о том, что оно оказалось таким разрушительным из-за связи с предыдущим землетрясением, более мощным, произошедшим несколькими днями ранее (его магнитуда достигла 8,1). По предварительным данным, число пострадавших от второго удара стихии превысило 2 тыс. человек.