ФАС обещала не придираться к содержанию фильма «Оно»

Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что не собирается по итогам проверки голливудского фильма ужасов «Оно», снятого по одноименному роману Стивена Кинга, предъявлять претензии к содержанию и художественной составляющей.

Таким образом замглавы ведомства Андрей Кашеваров прокомментировал новость о том, что сеть фастфуда Burger King подала жалобу на предмет размещения в картине продакт-плейсмента (скрытой рекламы), сообщает RNS.

Жалоба Burger King сводится к тому, что образ клоуна Пеннивайза — главного злодея в «Оно» — совпадает с Рональдом Макдональдом, символом главного конкурента сети ресторанов фастфуда McDonald’s, писали ранее «Ведомости».

«Каждый автор или режиссер картины имеет право на художественное прочтение любого события, любого явления, любых лиц — это художественный образ, не документальное кино. У фильма есть прокатное удостоверение? Есть. И что еще нужно?» — разъяснил Кашеваров позицию антимонопольщиков.

По его словам, единственная ситуация, в которой ФАС вправе оценивать содержание фильма, — это подозрение на внедрение скрытой рекламы.

«Благодаря выходу фильма конкурент получил преимущество, а у Burger King сократился поток клиентов и компания несет существенные убытки», — говорится в тексте жалобы, которая, по словам Кашеварова, в ФАС пока не дошла. «Поэтому говорить "Руки прочь от Анжелы Дэвис" не зная, кто такая, говорить преждевременно»? — резюмировал он.

Авторы жалобы усмотрели в образе зловещего клоуна Пеннивайза «точную копию» символа McDonald’s — вплоть до «цветной гаммы и шариков, которыми он заманивает детей».