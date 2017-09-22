Учитель пригласил королевскую семью Британии на премьеру «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель пригласил членов английской королевской семьи на премьеру своего фильма «Матильда», которая пройдет в ноябре 2017 года в Великобритании в рамках Недели российского кино, передает РИА Новости.

«Мы направили приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут», — передали организаторы фестиваля слова Учителя.

Режиссер отметил, что, посылая приглашение, исходил из того, что «связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю».

«Поскольку император Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха. Для меня большая честь, если этот просмотр состоится при участии членов королевской семьи», — сказал создатель «Матильды».

Мероприятия в рамках Недели российского кино пройдут на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего посетители фестиваля увидят более пятидесяти российских фильмов.

9 августа стало известно, что Алексей Учитель намерен принять участие в «оскаровской гонке» со своим фильмом «Матильда». Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».