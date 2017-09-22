Необычный двойной объект найден в поясе астероидов

При помощи космического телескопа «Хаббл» астрономы обнаружили в главном поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера, необычный объект. Два астероида вращались вокруг друг друга и при этом имели характерные признаки кометы, включая яркое облако из пыли и газа и длинный хвост.

Астероид 300163 (также обозначаемый 2006 VW139) был открыт в ноябре 2006 года в рамках проекта Spacewatch. Астрономы полагают, что он входит в семейство из одиннадцати астероидов, образовавшихся из более крупного астероида, диаметром около десяти километров, разрушившегося после столкновения, которое случилось около 7,5 миллионов лет назад. В том же 2006 году были замечены кометные свойства астероида, и он получил еще одно обозначения, уже в качестве кометы – 288P.

Разобраться, чем же на самом деле является объект 288P / 300163, выдалась возможность лишь в сентябре 2016 года, когда он максимально приблизился к Солнцу и астрономы смогли рассмотреть его при помощи телескопа «Хаббл». Полученные им изображения показали, что на самом деле это не один объект, а два астероида почти одинаковой массы и размера, вращающиеся вокруг друг друга на расстоянии около ста километров. Но подтвердились и кометная природа объекта. «Мы обнаружили сильные признаки сублимации водяного льда из-за увеличения солнечного нагрева – подобно тому, как создается хвост кометы», – говорит Джессика Агарваль (Jessica Agarwal) из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.

Двойных систем астероидов известно довольно немного, а астероид 288P / 300163 и вовсе оказывается уникальным из-за своих кометных свойств. Джессика Аграваль рассказывает: Ледяная поверхность не могла сохраниться в поясе астероидов за время существования Солнечной системы, но могла быть защищена в течение миллиардов лет слоем пыли толщиной несколько метров. Поэтому мы пришли к выводу, что 288P / 300163 существует как двойная система всего лишь около 5000 лет. Наиболее вероятный сценарий формирования 288P / 300163 – разрыв из-за быстрого вращения. После этого два фрагмента, возможно, переместились дальше друг от друга под действием сублимации».

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.