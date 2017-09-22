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22 сентября 2017, 15:21
археология Великобритания киты

В могиле XIV века были найдены кости морской свиньи

Морская свинья
Морская свинья
Marcus Wernicke, Porpoise.org

Археологи из Великобритании, изучив захоронение XIV века на одном из островов в проливе Ла-Манш, были весьма удивлены, когда обнаружили там не человеческие останки, а кости морской свиньи (Phocoena phocoena) – млекопитающего из отряда китообразных.

Находка была сделана во время раскопок Шапелль-Дом-Хью (Chapelle Dom Hue), на маленьком островке у западного побережья острова Гернси в проливе Ла-Манш. Фактически это прибрежная скала, отделенная от основного острова проливом шириной примерно 200 метров. В старину там жили искавшие уединения монахи.

В ходе раскопок были найдены остатки стен монашеского жилища и осколки керамики XIV века. Когда археологи заметили следы аккуратно сделанной прямоугольной ямы, они не сомневались, что имеют дело с могилой. Но в ходе дальнейших раскопок им попались череп и другие кости, явно не принадлежавшие человеку. Как удалось определить, в могиле были зарыты останки морской свиньи. Стратиграфия раскопа показывает, что кости были погребены все в том же XIV веке, а не зарыты в землю позже.

Ученые пока не могут понять, кому понадобилось хоронить морскую свинью на острове. Главный археолог острова Гернси Филипп де Джерси (Philip de Jersey) назвал тщательно погребенный скелет животного своей самой необычной находкой за 35 лет работы. Морские свиньи распространены в северной Атлантике, и в Средние века их нередко ловили и употребляли в пищу. Но избавиться от костей съеденного животного на острове было проще простого: море всего в десяти метрах от могилы. Возможно, морскую свинью раздобыли и съели монахи, которым по каким-то причинам не разрешалось этого делать. Тогда они были вынуждены втайне закопать кости. Другое объяснение состоит в том, что яма была не могилой, а емкостью для соления мяса. Ее заполнили солью и поместили туда тушу морской свиньи для длительного хранения, но почему-то потом не забрали.

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