Путин рассказал о непреодолимой убыточности общественного транспорта

Убыточность общественного транспорта в России не удается преодолеть десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок, прошедшего 22 сентября в Ульяновске. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Нам десятилетиями, ещё с советских времён, не удается избавиться от убыточности работы городского транспорта, общественного транспорта. По итогам 2016 года 63% крупных и средних организаций, предоставляющих услуги регулярных автобусных сообщений, например, являются убыточными», - подчеркнул президент.

По его словам, в 2016 году пассажиропоток общественного транспорта составил в России 18,7 миллиарда человек. Это означает, что в среднем за год каждый житель страны примерно 130 раз воспользовался этими услугами.

Путин предложил во всех регионах РФ внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые «позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели».

Также президент предложил обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету, посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта.

«Крайне важно, чтобы пересадка в этом случае была максимально удобной или, как говорят специалисты, "бесшовной", то есть в рамках специальных пересадочных узлов. Их организация также должна быть в числе приоритетов развития пассажирского сообщения», - подчеркнул Путин, добавив, что этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне.

Он также призвал шире использовать цифровые технологии – для учёта, планирования и контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчётов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом.

Говоря про необходимость обновления транспортных средств, президент заявил о необходимости проработать стимулы к повсеместному обновлению общественного транспорта и найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка.

«И конечно, поддержка поддержкой (со стороны государства), но сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным», - подчеркнул глава государства.