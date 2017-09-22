СМИ сообщили об украденном из полпредства СЗФО сейфе с драгоценностями

Из кабинета одной из сотрудниц аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе в ночь с 21 на 22 сентября был украден сейф с драгоценностями, сообщает «Фонтанка».

Утром 22 сентября сотрудники полпредства СЗФО, расположенного на Петровской набережной Санкт-Петербурга, обнаружили исчезновение сейфа в одном из кабинетов. На месте происшествия прибыли десятки оперативников, следователей и все руководство ГУ МВД. Было установлено, что преступники перекусили решетку на окне с тыльной от Невы стороны здания, затем отжали стеклопакет и через окно проникли в полпредство.

Первоначально сотрудники правоохранительных органов категорически отказывались что-нибудь пояснять, ссылаясь на полученную ими информацию, что в сейфе находились секретные документы структуры аппарата полпреда.

Однако «Фонтанка» через свои источники выяснила, что в сейфе находились драгоценности одной из высокопоставленных сотрудниц полпредства. По данным издания, драгоценностей было более 60 наименований, и общая стоимость похищенного пока точно не ясна даже тем полицейским, которые непосредственно занимаются этим делом.