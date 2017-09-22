В Ростове задержали подозреваемого в акте «телефонного терроризма»

Ростовская полиция задержала подозреваемого в совершении одного звонка с анонимным сообщением о заложенных в зданиях бомбах, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили информацию о задержании подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании, но не уточнили, связано ли оно конкретно со звонками, поступавшими 19 сентября.

Еще один источник в правоохранительных органах утверждает, что задержанный — это 31-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал рабочим на строящемся объекте якобы заложенной там бомбой. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Напомним, волна «телефонного терроризма» не стихает в России вторую неделю. Сегодня также проводились эвакуации учащихся и преподавателей из школ в Махачкале: впоследствии выяснилось, что угрозы были ложными, как и сообщение о бомбе в управлении образования города. «Поступившая сегодня в разное время информация о якобы заложенных минах в более 10 махачкалинских школах, в которых около 20 тысяч учащихся, не подтвердилась. Все эти учреждения вернулись к обычному режиму работы», — заявил представитель городского департамента образования.