Саакашвили оправдал свою неявку в суд любовью к народу

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении границ, не явился в суд по собственному делу из-за того, что был слишком занят проведением намеченных встреч с народом.

«Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом», — написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили утверждает, что исход судебного преследования ему заведомо известен: по его словам, президент Украины Петр Порошенко поручил судье Юрию Билоусу приговорить подсудимого к штрафу. Сам экс-губернатор, прорвавшийся в страну через строй пограничников, утверждает, что факт нарушения с его стороны недоказуем юридически.

При этом ранее Саакашвили обещал «обязательно быть» на суде по делу о прорыве через польско-украинскую границу, совершенном 10 сентября. Напомним, по этому факту заведено два уголовных дела — о незаконном пересечении государственной границы (до 5 лет лишения свободы) и сопротивлении полиции (до 15 лет).

Во время прорыва, устроенного соратниками Саакашвили с украинской стороны, пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов, пять человек были задержаны, один из них помещен под арест на два месяца.