Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси 23 сентября

Похороны известного оперного певца Зураба Соткилавы, скончавшегося в Москве 18 сентября, состоятся на его родине в Грузии завтра, 23 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из близких покойного. По его словам, после того как гроб привезли из Москвы в Тбилиси, два дня продолжается панихида, на которую приходят родственники, друзья и коллеги.

«Гражданская панихида состоится завтра в Тбилисском театре оперы и балета имени Палиашвили в 11.00 (10.00 мск)», — добавил источник.

Он уточнил, что похоронная церемония запланирована на середину завтрашнего дня, она состоится на Сабурталинском кладбище грузинской столицы.

Напомним, церемония прощания с Зурабом Соткилавой состоялась в Москве, на сцене Большого театра, 20 сентября. Предполагается, что Московская консерватория, в которой оперный певец преподавал и выступал, включит в афишу вместо его выступлений памятные концерты в честь тенора.