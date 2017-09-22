Власти Лондона лишили Uber права на перевозку пассажиров

Компания Uber, занимающаяся организацией частных пассажирских перевозок путем передачи заказов от пассажиров водителям через мобильное приложение, лишилась права на оказание своих услуг в Лондоне, пишет The New York Times.

Соответствующее решение было принято руководством транспортной системы, которое отозвало лицензию перевозчика за невыполнение требований, предъявляемых к другим таксомоторным службам.

Речь идет о вовлечении водителей в систему «предупреждения криминальных происшествий», прозрачной процедуре оформления медицинских сертификатов для водителей и предоставлении ими справок об отсутствии судимости. Кроме того, нарекания вызвала практика использования компанией Uber системы Greyball, которая фиксирует и складирует персональные данные водителей и клиентов.

«Подход и поведение Uber демонстрируют отсутствие корпоративной ответственности по ряду вопросов, которые имеют потенциальные последствия для общественной безопасности», — говорится в заявлении об отзыве лицензии.

Срок ее действия истечет в конце месяца, но, как отметили эксперты-юристы, в течение 21 дня Uber имеет право на обжалование решения руководства лондонской транспортной системы в апелляционном суде.

Напомним, ранее в адрес Uber неоднократно звучали обвинения в том, что компания замалчивает факты нападений на пассажиров в Великобритании.