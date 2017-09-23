Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали

Посольство России в Индонезии предупредило россиян об угрозе извержения вулкана Анунг на острове Бали. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

«Посольство России в Республике Индонезии рекомендует российским гражданам, находящимся на о. Бали, соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова», — заявили дипломаты.

Радиус зоны опасности составляет до 12 км от кратера вулкана.

«По оценкам, в случае извержения, пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, осколки породы диаметром не менее 6 см, вулканическую пыль, может распространиться на расстояние свыше 30 км от кратера вулкана Агунг, выброс вулканической массы – на высоту более 1,5 км», — сказано в сообщении.

В связи с данным природным катаклизмом может быть приостановлена работа аэропортов в городах Денпасар Сурабая и Баньюванги.