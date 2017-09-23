Полиция задержала снявших схему автомата с памятника Калашникову рабочих

В Москве полиция задержала устранивших ошибку на памятнике Михаилу Калашникову рабочих. Об этом пишет РБК со ссылкой на автора памятника Салавата Щербакова.

По его словам, рабочих отвезли в отделение, чтобы оформить документы о проведенных работах.

Сам скульптор признал, что для изображения на памятнике схемы немецкого автомата StG 44 немецкого конструктора Хуго Шмайссер взял «что-то из интернета».

По данным РИА Новости, рабочих доставили в полицию для дачи объяснений, а потом отпустили. «Технические действия с памятником были согласованы с префектурой района, однако рабочие при себе не имели никаких документов», — отмечает агентство.

«Я могу о прессе книгу написать, насколько она высасывает из пальца. События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — заявил Щербаков в комментарии РБК.