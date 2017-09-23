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23 сентября 2017, 19:13
МВД ПДД

Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты

За рулем
За рулем
wikipedia.org

МВД предложит внести поправки в Правила дорожного движения, которые обяжут водителей надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных документов.

При этом меры ответственности за отсутствие светоотражающего жилета не расписаны.

В МВД аргументировали свое предложение значительным числом наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток. Там также отметили, что подобная обязанность закреплена в ПДД многих европейских стран.

В ведомстве пояснили, что опыт таких стран «подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».

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