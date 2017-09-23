23 сентября 2017, 18:38
В Швеции село на мель судно РФ с пьяным экипажем
В Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно из России. Об этом сообщает Barometer-OT.
Как заявила полиция Швеции, капитан и штурман судна в момент происшествия были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас 37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны.
Членов экипажа подозревают в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, штурмана, по вине которого мог произойти инцидент, также подозревают в халатности и грубом нарушении правил судоходства.
Стоит отметить, что судно следовало в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд). Оно ходит под флагом Фарерских островов. В его баках находится 44 тысячи литров дизельного топлива. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для недопущения утечки топлива.
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