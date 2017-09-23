«ВИМ-Авиа» начала задерживать рейсы из-за долгов за топливо

В Домодедово задержаны уже 19 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в Росавиации, это связано с «неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями».

По словам представителя «ВИМ-Авиа» Елены Панариной, «временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов», а в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Между тем глава Минтранса Максим Соколов, как сообщает РИА Новости, распорядился возобновить работу антикризисного штаба, который был создан во время предыдущего сбоя в работе авиакомпании. Также Росавиации поручено определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа», если будет приостановлена ее деятельность.

Сейчас деятельность авиакомпании проверяет Приволжская транспортная прокуратура.