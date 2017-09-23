Собчак обвинила Навального в вождизме

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram ответ на критику оппозиционера Алексея Навального, который ранее заявил о ее планах участвовать в президентских выборах.

По словам Собчак, она возмущена тем, что находящийся с ней в приятельских отношениях политик не узнал ее личную позицию относительно грядущих выборов, а решил «кормиться какими-то сливами», которые были сделаны для того, чтобы «дискредитировать» ее и «"утопить" на старте».

Журналистка уличила Навального в том, что он назвал ее праволиберальные взгляды людоедскими и присвоил ей слова и идеи, которые она не разделяет.

Собчак обидело то, что, если ранее Навальный приглашал ее войти в Координационный совет оппозиции, то теперь заявляет, что ее место в шоу-бизнесе.

Ранее Навальный заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», и «нужно осознавать, что она не политик, поэтому для нее участие в избирательной кампании с любым результатом — это плюс к ее карьере в шоу-бизнесе».