На Рязанской ГРЭС мог произойти взрыв

На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси. При инциденте пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В результате взрыва в турбинном цехе Рязанской ГРЭС без последующего возгорания пострадал один человек, его госпитализировали», — заявил источник.

По данным источника, взрыв не привел к нарушению технологического процесса на ГРЭС.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.