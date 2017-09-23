23 сентября 2017, 11:20
На Рязанской ГРЭС мог произойти взрыв
На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси. При инциденте пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В результате взрыва в турбинном цехе Рязанской ГРЭС без последующего возгорания пострадал один человек, его госпитализировали», — заявил источник.
По данным источника, взрыв не привел к нарушению технологического процесса на ГРЭС.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
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