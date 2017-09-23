Трамп назвал вмешательство РФ в выборы в США мистификацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что факт проведения расследования «вмешательства» России в выборы американского президента стоит рассматривать как одну из величайших мистификаций в истории страны. Об этом сообщает CNN.

«Россия мне не помогала», — отметил Трамп.

По его словам, организация расследования «российского вмешательства» послужила оправданием для Демократической партии после поражения ее кандидата на выборах.

Отметим, что в ходе своего выступления в Алабаме Трамп также заявлял, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться предыдущие президенты США.