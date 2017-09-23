Иран провел испытания баллистической ракеты

В Иране проведено успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr. Об этом сообщает PressTV.

Дальность полета ракеты составляет 2 тысячи км, при этом она способна нести несколько боеголовок.

Между тем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение по иранской ядерной программе одобрено Совбезом ООН, а внесение в него изменений «равносильно перечеркиванию всего достигнутого». Дипломат отметил, что «не только Россия сказала, что нужно спасти эту программу».