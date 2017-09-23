Лидер «Христианского государства» стал фигурантом уголовного дела из-за «Матильды»

Против лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина заведено уголовное дело из-за принуждения кинопрокатчиков к отказу от показа «Матильды». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В настоящее время Калинин задержан.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — отметила официальный представитель МВД.

В материалах дела говорится, что Калинин пытался заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

По данным источника «Интерфакса», Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде. Это произошло после его допроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды». Вскоре лидера «Христианского государства» повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельства».

Сейчас записанные Калининым видеоролики направлены на экспертизу на предмет признаков разжигания межнациональной розни.