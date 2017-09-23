При ДТП с маршруткой под Калининградом погибли девять человек

В Калининградской области произошло ДТП с участием маршрутного такси, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на администрацию города Гусев.

При аварии пострадали еще девять человек.

Маршрутка следовала из Калининграда в Гусев.

По данным источника, аварию спровоцировал водитель внедорожника Mercedes, вылетевший на встречную полосу.

«Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку. В результате аварии погибли семь человек, еще семь госпитализированы», — сказал представитель МЧС в комментарии «Интерфаксу».

Региональные власти пообещали оказать материальную помощь семьям погибших.