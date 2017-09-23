Пранкер Лексус признался в розыгрыше представителя Госдепа по Украине

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал, что это он пытался разыграть спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Об этом сообщает RT.

Он пытался поговорить с Волкером от лица главы СНБО Украины Александра Турчинова.

«Я вчера час общался с Волкером. Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется», — заявил Лексус.

Пранкер пообещал опубликовать разговор с Волкером в ближайшее время.

«Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на опережение. Но там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс, — все это там есть. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами», — пообещал Лексус.