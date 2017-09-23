КНДР заподозрили в новом ядерном испытании

В Китае сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на территории КНДР. Его эпицентр располагался в районе ядерного полигона Северной Кореи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как заявило Сейсмологическое управление Китая, землетрясение магнитудой 3,4 могло спровоцировать проведение на полигоне испытания ядерной бомбы.

Власти Южной Кореи в настоящее время проверяют информацию о возможном ядерном испытании. По последним данным, они выяснили, что зафиксированное землетрясение все же носило природный характер.