В Праге на военном празднике парашютист приземлился на зрителей

В Праге на празднике «День с армией» на холме Летна парашютист-участник показательных выступлений приземлился в толпу зрителей. Об этом сообщает Radio Praha.

При происшествии три человека, в том числе двое взрослых и ребенок, получили травмы.

По данным сайта tn.cz, госпитализированы десантник, выполнявший прыжок с парашютом, и женщина, которая наблюдала за выступлением.

В настоящее время гражданская и военная полиция ведут свои расследования. Согласно предварительной информации, парашютист приземлился за пределами установленной зоны из-за сильного порыва ветра.