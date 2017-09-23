Минтранс предложит скидки по «Платону»

В 2018 году Минтранс представит предложения по скидкам в системе «Платон» для грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на министра Максима Соколова.

По его словам, ведомство уже готовит проект по скидками для большегрузов пропорционально пробегу в соответствии с поручением главы правительства Дмитрия Медведева. Соколов отметил, что в 2018 году, когда будут формироваться тарифы по системе «Платон» с учетом индексации, его ведомство предложит соответствующие изменения.

Отметим, ранее в Росавтодоре заявили, что считают нецелесообразным введение скидок пока действует льготный тариф.