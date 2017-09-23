23 сентября 2017, 19:42
Путин предсказал рекордный урожай в этом году
В сфере сельского хозяйства в этом году урожай побьет предыдущие рекорды, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Похоже, будет опять рекордный урожай», — отметил Путин.
Орешкин подтвердил прогнозы президента.
«Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось», — отметил он.
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