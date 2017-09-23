Путин предсказал рекордный урожай в этом году

В сфере сельского хозяйства в этом году урожай побьет предыдущие рекорды, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Похоже, будет опять рекордный урожай», — отметил Путин.

Орешкин подтвердил прогнозы президента.

«Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось», — отметил он.